¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛSareee¡¡ÆñÅ¨¡¦ÅÏÊÕÅí¤È¤ÎÍðÀïÀ©¤··è¾¡£Ô¿Ê½Ð¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ð¸ç¤·¤È¤¤¤Æ¤Í¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÂÀÍÛ¿Àá¤³¤È£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡Ê£±£¶Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅÏÊÕÅí¡Ê£²£µ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£³¾¡£±ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£·¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢£´¾¡£²ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£¸¤ÎÅÏÊÕ¤È½éÂÐ·è¡£¥Ù¥ë¥È¤òÅÏÊÕ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì²¥ÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¾ì³°ÍðÆ®¤ÇµÒÀÊ¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤¬ÒÄ¸Ç¤á¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤ÆÈ¿·â³«»Ï¡£¥¨¥×¥í¥ó¤ÇÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ò·è¤á¤ÆÅÏÊÕ¤ò¾ì³°¤ËÍî¤È¤·¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤òÅê²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÎ¾¼Ô¤Ï°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢£±£°Ê¬²á¤®¥Ø¥¤¥È¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë²ðÆþ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¾ì³°¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ëÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç²¥¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÌåÀä¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅÜ¤ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕÅí¤ËÎ¢Åê¤²¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¾®ÇÈ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤º¾®ÇÈ¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÅÏÊÕ¤Î´éÌÌ¤Ë¿á¤¤«¤±¾¡µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¡£ºÇ¸å¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°Î¢Åê¤²¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¥Ø¥¤¥È¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÇÚ¤Î£Ã£è£é¡¡£Ã£è£é¤È³ð¥ß¥¯¤È½³»¶¤é¤·¥ê¥ó¥°¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¤³¤ÎÆü¤â´ÑµÒ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡ÖÅÏÊÕÅí¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¾¡ª¡¡»ä¤ÏÉ¬¤ºÀäÂÐ¤Ë£µ¡ú£Ó£Ô£Á£ÒÍ¥¾¡¤·¤Æ¸«¤»¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê³Ð¸ç¤·¤Æ¤í¤è¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¥ª¥é¡ª¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¡Ê£±£·Æü¡¢ÉÍ¾¾¡Ë¤Î¸þ¸åÅíÀï¤ò»Ä¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£¹¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£²£°Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇÌµ»ö¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯ÄÌ²á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¬¤ºÌÀÆü¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤³¤Î£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£ÐÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ð¸ç¤·¤È¤¤¤Æ¤Í¡£»ä¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢µî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£