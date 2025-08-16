気になる彼に嫌がられる？男性心理を逆なでする「やりすぎ行動」
せっかく気になる男性にアプローチしても、なぜか関係が縮まらない…。実はその原因、あなたの「やりすぎ行動」にあるかも知れません。そこで今回は、男性心理を逆なでする行動パターンを紹介します。
「優しくされた＝好意」と思い込む
ちょっとした気遣いや優しさを、すぐに「脈アリ」と判断しないようにしましょう。男性は、特別な感情がなくても礼儀や習慣で優しくすることがあるのです。早合点は「思い込みが激しい人」という印象を与え、距離を置かれる原因になります。
返信催促や頻繁すぎる連絡
LINEの返信を催促したり、既読スルー後に連続メッセージを送ったり…。このような“圧”は、男性にとって重さや束縛感の象徴です。男性は自分のペースを大切にする傾向が強いため、自由な時間を奪うような接し方は逆効果になります。
SNSでの過剰なアクション
投稿に毎回いいねやコメント、ストーリーズの反応も欠かさない…。これも好意が強すぎる印象を与えます。男性によっては「監視されているみたい」と感じ、距離を取るきっかけになることがあります。SNSにおいても“ほどよい関心”を意識することが関係継続の鍵です。
恋愛は押せば進展するものではなく、“引くこと”が大事な場面もあります。自分の好意を押しつけず、男性のペースに寄り添う姿勢で、次のステップへの扉を開いていきましょうね。
