紫 今が8月27日に、新曲「八月の花火」をリリースすることが発表された。

約4か月ぶりとなる新曲「八月の花火」は、夏の終わりの切なさを描くバラード曲。SNSでは楽曲の一部がすでに投稿されており、「ウワサのあの子」以来となる新曲リリースに期待が集まる。

一方、8月20日には、崎山蒼志・Mega Shinnosukeとともにコラボでの新曲「人生ゲーム」をリリースすることも決定している。9月1日に配信リリースされるILLITの新曲「時よ止まれ」に作詞提供することも発表されている。11月6日にはワンマンライブ＜Backrooms Parade＞を東京・代官山SPACE ODDにて開催する予定だ。

＜Backrooms Parade＞

場所:代官山 SPACE ODD

開場:18:30/開演:19:00

スタンディング ￥4,800(税込)

オフィシャル先行

受付:2025/8/6(水)12:00~2025/8/20(水)23:59

https://l-tike.com/mulasaki-ima/