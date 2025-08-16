プロ野球のファームは16日、ウエスタン・リーグのくふうハヤテ―阪神戦（ちゅ〜るスタジアム清水）が雨天中止。イースタン合わせてナイターを含めて計6試合が行われた。

巨人は西武戦（ジャイアンツタウン）に4―0。先発の育成選手・園田が9回111球を投げて2安打11奪三振の完封勝利で5勝目を挙げた。育成選手のティマが3安打1打点、三塚と小林が2安打1打点。西武先発のドラフト5位・篠原（福井工大福井）は5回10安打2失点で4敗目（7勝）。

ロッテは日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）に4―1で逆転勝ち。先発・石川柊が7回4安打1失点で2勝目を挙げた。育成選手の富山が8回に1号ソロ、茶谷が2安打。日本ハム先発のドラフト1位・柴田（福岡大大濠）は2回1安打4奪三振で無失点。浅間が2安打を放った。

DeNAはオイシックス戦（柏崎）に3―1。先発・吉野が5回1/3を6安打6奪三振1失点で、3番手・堀岡が1回無安打無失点で2勝目（3敗1セーブ）を挙げた。知野が4回の先制4号ソロなど3安打。オイシックス先発・笠原は5回2/3を3安打1失点。漆原、坂口が2安打を放った。

楽天はヤクルト戦（戸田）に6―2。先発の育成選手・古賀が5回2/3を5安打6奪三振2失点で4勝目（3敗1セーブ）。小森が5回の決勝1号2ランなど3安打、入江が3安打1打点、青野が2安打2打点だった。ヤクルト先発のドラフト1位・中村優（愛知工大）は3回5安打1失点（自責0）。西村が6回の3号ソロなど2打点。

オリックスは中日戦（ナゴヤ）の3回に7安打で8点を奪って11―5で勝利。先発・山下は3回2/3を5安打6奪三振1失点で、2番手・博志が1回1/3を2安打1失点でで4勝目（1敗）を挙げた。横山聖が2安打3打点、育成選手の遠藤は2安打2打点。中日先発・涌井は2回1/3を8安打7失点（自責3）で2敗目（2勝）。辻本が5回に1号ソロ、大島が3安打、石川昂が2安打1打点をマーク。

ソフトバンクは広島戦（由宇）の5回に9安打で8点を奪い10―0で大勝。石塚が2回に先制の4号ソロを放つなど2安打。栗原、秋広が2安打2打点だった。先発・東浜は6回4安打6奪三振無失点で5勝目（1敗）。広島先発・アドゥワは4回1/3を6安打6失点で7敗目（5勝）。堂林が2安打。