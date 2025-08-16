濃厚でヘルシー。【ハイアット セントリック 銀座 東京】植物性由来アイスクリーム使用“ヴィーガンサンデー”登場
すみだ水族館とコラボしたアフタヌーンティーやヴィーガンケーキなど、様々なスイーツにトライするホテル【ハイアット セントリック 銀座 東京】では、このたびアメリカ発の100％植物性由来のアイスクリーム「eclipseco（エクリプスコ）」とコラボした「ヴィーガン チョコレートファッジサンデー」を提供中。期間は2025年8月31日（日）までです。
アメリカ発のヴィーガンアイス
動物性原料を一切使わないサンデーは、カリフォルニアのアイスブランド「eclipseco」にちなんで、名前もパフェではなくアメリカ発祥のデザート “サンデー” と名付けました。
▲ホテルの3階にあるオールデイダイニング NAMIKI667
「eclipseco」のアイスクリームは乳製品や卵を一切使わず、植物由来の原料を組み合わせて作られた100％植物性。しかも濃厚でクリーミーな味わいが特長です。コレステロールやトランス脂肪酸もゼロなので健康や美容を気にする方にもおすすめです。
▲ヴィーガンのためのアイスクリームブランド「 eclipseco 」
ヴィーガン素材を使って濃厚なのにヘルシー
クッキーバターフレーバーを贅沢に使ったアイスクリームをベースに、ヴィーガンブラウニーや豆乳ホイップ、チョコレートクランブル、コーヒーゼリーなどを重ねた贅沢なサンデー。濃厚な味を楽しめます。
▲「ヴィーガン チョコレートファッジサンデー」￥2,750（税サ込）
▲たっぷりのバナナやクルミなどがトッピングされ星条旗も飾られます
そのまま食べても十分な美味しさですが、別添えの温かい「チョコレートホットファッジソース」をかけて完成です。濃厚なアイスクリームにビターなソースで味の変化を楽しめます。
▲ホットな追いチョコをかければ完成
サンデー発祥のアメリカ。しかも体に優しい植物由来の素材で作られていて、ヘルシーなのに濃厚な味を楽しめるリッチな一品。ぜひ試してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：ハイアット セントリック 銀座 東京 https://namiki667.com/news/2025/06/Vegan-Parfait.html＞