◇陸上 アスリートナイトゲームズ 最終日（１６日、福井県営陸上競技場）

男子１１０メートル障害予選で昨年のパリ五輪５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１２秒９２（追い風０・６メートル）の日本新記録で優勝した。従来の記録は村竹と泉谷駿介（住友電工）が持っていた１３秒０４。これを大きく縮め、日本人初の１２秒台に突入。「ちょっと、まさかです。ここまで出るとは思わなかった。自分のレースの動画を見ていないので、まだ実感はわかないですが、今まで走った中で一番感覚も良くて、とてもうれしいです」と爽快な笑顔を見せた。

日本新記録に加え、０６年の劉翔（中国）のアジア記録（１２秒８８）まで０秒０４、１２年のメリット（米国）の世界記録（１２秒８０）まで０秒１２と肉薄。今季では世界２位、昨年パリ五輪のホロウェー（米国）の金メダルタイム１２秒９９を上回った。「１２０点、１４０点くらいはつけても良いんじゃないかな」。同競技場は１７年に男子１００メートルの桐生祥秀が日本勢初の９秒台を出したことで「９・９８スタジアム」と名付けられた。決勝前「１２・９８スタジアムに変えたいねって話していたら、それ以上の記録が出た」と爽快に笑った。

昨年のパリ五輪入賞者のため、今年４月に参加標準記録（１３秒２７）を上回る１３秒１４をマークして内定。今シーズンは世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグ（ＤＬ）を中心にレースを転戦。６月のＤＬ第８戦パリ大会では予選、決勝で１３秒０台をそろえるなど高いレベルで安定した成績を残していた。

９月１３日開幕の東京世界陸上まで１か月を切った。「１回で終わらせちゃ絶対にダメだと思う。それ以上を狙う。１２秒台でメダル獲得」と東京・国立競技場で、日本陸上界の歴史を塗り替える準備を整える。