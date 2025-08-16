暑さ対策とおしゃれ感を両立！大人世代にこそ推し【GU】快適＆着回し「名品パンツ」２選
うだるような暑さが続く毎日、頼れるのは快適でラクちんなデイリー服。特に汗ばむ季節は、気兼ねなく着倒せるプチプラが大助かりですよね。そこで今回は、大人世代に全力でおすすめしたい、ワンツーコーデを今っぽく格上げしてくれる【GU】の名品パンツを２本紹介します。
旬シルエットで即おしゃれ見え「バレルレッグプルオンパンツ」
夏のパンツコーデは、トップス＋パンツのワンツーになりがち。シンプルだからこそ、新鮮さを出すなら“シルエット更新”が近道です。そこで活躍するのが、ふっくら丸みを帯びたバレルシルエットの「バレルレッグプルオンパンツ」です。
▲旬シルエットで即こなれ感。ウエストゴム＆軽やか素材で真夏も快適
ワイドながらもすっきりと見せてくれる絶妙なラインで、野暮ったさゼロ。オフホワイトは太ももまで裏地付きで透けにくく、安心して着られます。どんなトップスとも相性が良く、爽やかなオフホワイトと落ち着き感のあるオリーブの2色買いもおすすめ。
きれいめにも振れる「ベルテッドワイドパンツ」
「今日はちょっときれいめに決めたい」そんな日に頼れるのが「ベルテッドワイドパンツ」。フロントのベルトがアクセントになり、きちんと感を演出しつつ、バックウエストはゴム仕様でストレスフリーなのが嬉しいポイントです。
▲きちんと感とラクさを両立。ベルト＆タックで美脚見えも叶います
サラッとした生地は夏でも肌に張りつかず、タック入りでワイドでもすっきり見え。スタイルアップ効果も期待できます。ナチュラルなホワイトは透け感を気にせず着られるのも嬉しいポイント。今ならプライスダウンでさらにお得にゲットできますよ。
暑さ対策もおしゃれ感も諦めたくない夏のコーデに◎
パンツ派はもちろん、普段はスカートやワンピ派という方にもおすすめのGUパンツ２本。真夏の暑さの中でも快適＆おしゃれを両立し、大人世代のワードローブに新鮮な風を運んでくれます。ぜひコーデの幅をぐっと広げるためにも取り入れてみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞