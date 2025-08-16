旅行の機会が増えるこれからの季節♡ 旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪

モデル&実業家・福岡みなみさん

出典: 美人百花.com

「韓国で肌メンテナンスしたりと、美容メインの旅がマイブーム。せっかくの旅行で体調不良や肌荒れに悩みたくないので、ケアアイテムは抜かりなく持っていきます。特に便秘や疲労に効く酵素はマスト！」

旅のマストアイテムはコレ！

出典: 美人百花.com

(A)シーンに合わせてアイマスクを使い分け

目の疲れには短時間でリフレッシュできるめぐりズムがおすすめ。長時間寝たいときは血流をよくしてくれるベネクスのマスクを使います。

(B)お風呂でのまとめ髪にPOTETEヘアクリップ

大好きなクロミちゃんがプリントされたPOTETEのヘアクリップ。小さめなのに髪が全部まとまる、このサイズ感がちょうどいい。

(C)旅先での疲労回復を助けるリカバリーパジャマ

ニューピースのパジャマは重金属が練り込まれた生地が血行を促進してくれて、寝ている間に疲れが取れる。大好きなピンクをチョイス♡

(D)小顔効果もあるJINSのメガネ

目が悪いので旅行中もメガネを持ち歩き。ブルーライトカット付きで、顔が小さく見える大きめサイズに。ケースはフェイラー♡

掲載：美人百花2025年9月号「旅好きレディの『これ絶対持っていく』10のリスト」

撮影/園田ゆきみ(PEACE MONKEY) 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部