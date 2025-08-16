BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が14日に放送され、1989年セ・リーグ新人王の笘篠賢治氏（58）とゴールデングラブ賞7年連続受賞の飯田哲也氏（57）がそろってゲスト出演。ヤクルトで語り継がれる“伝説の選手”について語った。

「オーラがあった後輩」というトークテーマの時だった。まずはヤクルト時代の石井一久氏（51）、広島時代の前田智徳氏（54）の名前を挙げた笘篠氏。だが、「もう一人いるんですよ」という。

それは、女性ファンを中心にアイドル顔負けの人気を誇ったイケメン選手の城友博氏（56）。「野球用語で言ってんのに意味通じない」と愛情をこめていじり始めた。

「城ちゃん、天才。な！」という笘篠氏に、飯田氏も「天才！」とニッコニコ。

ある年のユマキャンプ中のことだった。野村克也監督による長いミーティングが終わったあとも選手たちは球場に戻ってガンガン練習。すると、打撃練習中の城氏に「伊勢（孝夫）さんやったかな…」（笘篠氏）とコーチが指導のため声をかけたのだという。

「ちょっと構えてみろ」「はい、ステップして」「トップつくって」というコーチの指示通りにバットと体を使う城氏。そして「腰、回してみろ」という声がかかった次の瞬間、城氏はなんとスイングするのではなく、フラダンスのようなフラフープを回す時のような動きで腰をぐるぐると回し始めたのだという。

まさかの事態に「お前はアホか！」とチームメートたちは大爆笑になったそうで「あれはね、ぶったまげた！」と笘篠氏は思い出し笑いが止まらず、飯田氏も「これ、もう伝説ですよ。みんな知ってますから」と振り返った。

「城ちゃん、天才なんだよな」（笘篠氏）「天才！」（飯田氏）「真っ剣な顔してやってましたから」（笘篠氏）と2人。愛されキャラのイケメン選手に目尻は下がりっぱなしだった。