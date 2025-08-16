美容院行く前に見て！→ 即マネOK！【40・50代】の「最旬・夏ヘア」って？？

汗や湿気で髪の扱いがむずかしくなる夏こそ、髪型を見直すチャンス。髪質やシルエットを活かしながら、少しの変化で気分も見た目もリフレッシュできます。今回は、吉祥寺の人気美容師@miiika241さんのInstagram投稿から、40・50代に似合う、旬度の高い「夏ヘア」をご紹介します。

毛先のラインでおしゃれに魅せる！ ぷつっとミニボブ

最初にご紹介するのは、コンパクトなシルエットに、ぷつっと切りそろえたラインが映えるミニボブ。ベージュカラーのやわらかさと、ほんのり入ったくびれがほどよい抜け感を演出しています。首元がすっきり見えて、クリーンな印象にまとまるのが魅力。軽くワンカール入れるだけで雰囲気が変わるので、アレンジも楽しめそうです。

夏らしさを仕込む、柔らかショートウルフ

続いてご紹介するのは、夏らしいショートウルフ。襟足を長くしすぎず、広めにとったシルエットが特徴です。重さを残さず、頭の形に沿って自然にくびれるラインが、涼しげで軽やかな印象を与えてくれます。全体にレイヤーが効いているので、動きも出やすく、夏にぴったりなバランスに。スタイリングを頑張らなくても、形が決まりやすいのも嬉しいポイントです。

結べる長さで楽ちん◎ 外ハネボブ

こちらはボブベースながらも長さを残してあるため、結んでまとめることもできる実用的なスタイルです。まろやかなブラウンカラーが肌なじみよく、髪全体を柔らかく見せてくれます。ダウンスタイルでも外ハネにセットすれば、軽やかで元気な印象に仕上がります。

ぷつっと感と軽やかさを共存させた、ウルフ風ボブ

最後にご紹介するのは、ボブベースにふんわりとしたトップを合わせた、ウルフ風の軽やかなスタイル。グレージュカラーの透明感が、夏の強い光にもやさしく映ります。毛先にはぷつっと感を残しつつ、表面は自然な丸みと動きが出るように調整されていて、抜け感のあるフォルムに仕上がっています。

