Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤¬»¦¿Íµ´¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì!? ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¿·º§¥é¥¤¥Õ¤òÉÁ¤¯¥³¥ß¥Ã¥¯
Á°ºî¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥Þ¥¹¥È¥À¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¤¬¤È¤¢¤ëÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Å¿Ëö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥¹¥È¥é°²Ëâ¤µ¤ó¡£ºÇ¿·ºî¤ÏÀª¤¤¤È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ã¤×¤ê¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶§°ÈÈ¤òÁÉÀ¸¤µ¤»¤Æ·ëº§!? ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬²õ¤ì¤¿°¦¤Î¤æ¤¯¤¨
¡ÖºÇ½é¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤Æº£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ï¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¡È¥¦¥½ÅÙ¡É¤¬¹â¤¤¤Ö¤ó¡¢°ìËÜÄÌ¤Ã¤¿¶Ú¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¥È¥¥á¥¤è¤êÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤ÎÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÇ®¤¤´¶¾ð¤ò¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼çÍ×¥¥ã¥é¤¬»¦¿Íµ´¤È»àÂÎÁÉÀ¸¼Ô¤Ê¤Î¤Ï¡¢½é´ü¹½ÁÛ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤â¤Î¤ÎÌ¾»Ä¡£¥¹¥â¥¢¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ï¡¢°äÂÎ¤òÈþ¤·¤¯½¤Éü¤¹¤ëÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¡£Â¿Ë»¤æ¤¨Îø¤¹¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢¿È¤ò¾Æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¦¾ì¤Î·ºÌ³½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Ú¥¤¥ó¥¥é¡¼¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¡Ê2¥³¥Þ¤Ç¡ª¡Ë½è·º¤µ¤ì¤¿¥Ú¥¤¥ó¥¥é¡¼¤òÁÉÀ¸¤µ¤»¡¢°äÂÎ°ú¤¼è¤ê¿Í¤È¤·¤Æ¶¯°ú¤Ë·ëº§¡ª ¿´¿ì¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¡¢ÊÌÊý¸þ¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤ä¼«¸Ê¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¿¥¯¤Î¿Í¤Ã¤Æ·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¥â¥¢¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÐ¤·¤Æ¥Ú¥¤¥ó¥¥é¡¼¤Ï·ëº§¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ä¤¢¤é¤ÐÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï»¦¤½¤¦¡Ë¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥â¥¢¤¬¾ï¤Ë°ìËç¾å¼ê¤Ç¡¢»¦¿Íµ´¤¬°¥¤ì¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ë¸«±þ¤¨¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥´¥·¥Ã¥¯Ä´¤ÎÍÅ¤·¤¯Ã¿Èþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡£
¡Ö1940¡Á1950Ç¯Âå¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ë®²è¤Ï¤à¤·¤íÉÝ¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÍÎ²è¤Ë¸Â¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Å¤¤¥Û¥é¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢·úÃÛ¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¶á¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¼ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤â¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤ß¤¿¤¤¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤â¤è¤¯¤Æ¡¢Ì¡²è¤ÎÉ½¸½¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£»à¤ËÊý¤ä¤ä¤é¤ìÊý¤¬¼¾¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Êµ¤¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ë¡Ê¤ä¤ê¤¹¤®¡¢»¦¤·¤¹¤®¡Ë¤Ê·ëº§À¸³è¤¬¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¡¢ÇËÃ¾¡© ¤½¤ì¤È¤â´ñÀ×¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê!?
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆæ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥¢¥¹¥È¥é°²Ëâ
¤¢¤¹¤È¤é¡¦¤¢¤·¤Þ¡¡Ãøºî¤Ë¡Ø¶µ¤¨¤Æ¡ª¥µ¥Ð¥È¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥Þ¥¹¥È¥À¥¤¡Ù¡£¶áÇ¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ï¶áÆ£¿®Êå¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡Ù¤À¤½¤¦¡£
Information¥¢¥¹¥È¥é°²Ëâ¡Ø¥é¥Ö¥¤¥º¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ë¡Ù1
»¦¿Íºá¤Ç½è·º¤µ¤ì¤¿¶§°ÈÈ¤¬¡¢Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤Î¼ê¤ÇÁÉÀ¸¡¢¡Ê¾¡¼ê¤Ë¡Ë·ëº§¡Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ë¡ª ËÜÅö¤Î°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤È¡¢°¦¤òµá¤á¤¹¤®¤ë½÷¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¿·º§¥é¥¤¥Õ¡£½¸±Ñ¼Ò¡¡770±ß¡¡Ⓒ¥¢¥¹¥È¥é°²Ëâ¡¿½¸±Ñ¼Ò
¼Ì¿¿¡¦ÃæÅç·Ä»Ò¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦Ê¼Æ£°é»Ò
anan 2458¹æ¡Ê2025Ç¯8·î6ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê