「めっちゃ上手いし強い」３発完勝でリーグ戦７連勝！ 公式戦10連勝！ 怒涛の快進撃を見せる町田にファン大注目「レベルが違いすぎる」
８月16日に開催されたJ１第26節で、５位のFC町田ゼルビアはホームで９位のセレッソ大阪と対戦した。
ここまでリーグ戦６連勝中の町田は21分に先制する。ペナルティエリア手前のやや右寄りからナ・サンホが強烈なミドルをゴール右上に突き刺した。さらに42分にも林幸多郎が追加点を挙げて２点リードで前半を終える。
後半に入ると、C大阪にやや押し込まれる時間もあったものの、集中力の高い守備で最後までゴールを許さない。すると78分には左からの相馬のクロスに反応したオ・セフンがヘディングシュートを叩き込んでチーム３点目をゲット。そのまま３−０で快勝を飾った。
これでリーグ戦怒涛の７連勝となり、暫定首位の鹿島アントラーズと勝点差２の４位に浮上。また公式戦10連勝となった。SNS上ではファンから「めっちゃ上手いし強い」「レベルが違いすぎる」「何連勝までいくんやろ？」「勢いが止まらん」「絶好調だな」といった声が上がっている。
次戦は20日に前倒しで行なわれる第30節のガンバ大阪戦を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
ここまでリーグ戦６連勝中の町田は21分に先制する。ペナルティエリア手前のやや右寄りからナ・サンホが強烈なミドルをゴール右上に突き刺した。さらに42分にも林幸多郎が追加点を挙げて２点リードで前半を終える。
後半に入ると、C大阪にやや押し込まれる時間もあったものの、集中力の高い守備で最後までゴールを許さない。すると78分には左からの相馬のクロスに反応したオ・セフンがヘディングシュートを叩き込んでチーム３点目をゲット。そのまま３−０で快勝を飾った。
これでリーグ戦怒涛の７連勝となり、暫定首位の鹿島アントラーズと勝点差２の４位に浮上。また公式戦10連勝となった。SNS上ではファンから「めっちゃ上手いし強い」「レベルが違いすぎる」「何連勝までいくんやろ？」「勢いが止まらん」「絶好調だな」といった声が上がっている。
次戦は20日に前倒しで行なわれる第30節のガンバ大阪戦を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介