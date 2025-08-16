17日（日）の天気

北日本は前線が通過し、激しい雨の降るところがあるでしょう。西日本・東日本は猛暑と天気の急変に注意が必要です。

●西日本・沖縄

晴れますが、午後は急な雨や雷雨の恐れがあります。九州では非常に激しい雨の降るところもありそうです。最低気温は27℃前後、日中は高松で36℃まで上がる見込みです。

●東日本

各地で晴れ間がありますが、午後は天気の急変に注意をしてください。16日（土）より気温の上がるところが多く、名古屋や岐阜で36℃、熊谷は37℃の予想です。

●北日本

北海道は朝から雨のところがあり、東北北部も午後は雨が降るでしょう。激しく降るところもありそうです。北海道は各地で30℃に届きませんが、東北南部では猛烈な暑さとなりそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

那覇は20日（水）頃にかけて雨の降りやすい日が続くでしょう。一方、西日本は晴れて、厳しい暑さが続きそうです。大阪では連日35℃以上となるでしょう。

●新潟〜名古屋

新潟は週明け18日（月）と週中頃は雨が降るでしょう。そのほかは晴れる日が続き、関東甲信や東海は猛烈な暑さとなりそうです。甲府や名古屋では38℃まで上がる日がありそうです。

●旭川〜福島東北南部は晴れる日が続きますが、北海道と東北北部は低気圧や前線の通り道となり、周期的に雨が降るでしょう。北海道は来週30℃以上の日はなさそうです。