◇プロ野球セ・リーグ 広島 5-3 ヤクルト(16日、マツダスタジアム)

広島がヤクルトに逆転勝利。森下暢仁投手が約2か月ぶりの勝利を挙げました。

広島は初回、2アウト1塁から末包昇大選手がタイムリーを打ち、幸先よく1点を先制します。

先発は6月13日以来の白星を目指す森下投手。初回を3者凡退に抑え上々の立ち上がりを見せます。しかし3回、ノーアウト満塁のピンチを招くと、村上宗隆選手に犠牲フライ、さらに山田哲人選手にタイムリーを浴び、1-2と逆転されます。

それでも打線が5回に内野ゴロの間に1点を追加して同点に追いつくと、森下投手は6回にピンチを招きますが、太田賢吾選手をファーストライナーに打ち取り、無失点で切り抜けます。

すると直後の6回裏、1アウトからモンテロ選手が高めのカーブを左中間スタンドへ第7号ソロホームランを放つと、森下投手の代打・ファビアン選手も打った瞬間確信の第13号2ランホームランを放ち、3点の勝ち越しに成功。森下投手は6回2失点の投球で、勝ち投手の権利を持っての降板となります。

しかし7回、2番手・ハーン投手が連打で1点を失い、なおも1アウト1、3塁のピンチで降板。それでも栗林良吏投手が山田哲人選手を併殺打に打ち取って、追加点を許しません。

そして8回は島内颯太郎投手、9回は森浦大輔投手が無失点に抑えて、広島が逆転勝利。森下投手が約2か月ぶりの勝利となる、6勝目(13敗)を挙げました。