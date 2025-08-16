俳優の鈴鹿央士さん（25）が15日、主人公の声を演じた映画『ChaO』の初日舞台挨拶に、山田杏奈さん（24）ら声優陣と登場。自身の俳優人生を振り返りました。

映画は、人間と人魚が共存する未来社会を舞台に、人魚姫・チャオが、鈴鹿さん演じるごく普通の青年・ステファンに求婚することから始まるラブストーリー。公開前から、フランスの『アヌシー国際アニメーション映画祭』をはじめ、7か国・8か所の映画祭にノミネートされるなど世界中から注目されている作品です。



映画のキャッチコピーは『世界はラブとミラクルでできている』。そこでイベントでは、声優陣が“自身は何と何でできているか”をフリップで発表しました。

鈴鹿さんの答えは「運と縁でできている」。理由について「今の自分がいるのは、本当に運と縁のおかげで生きてるなって。いろんな人との出会いの運と、作品との出会いの運、縁。そういうのに助けられて、他力本願な生き方っぽいけれど、それでもいいのかなと思いながら、いろんな人に助けられながら今こうして生きていられるなって」と、今までの俳優人生を振り返りながら語りました。

続けて「今日、映画館で出会った方との一期一会もそうですし、日々のそういう出会いとか。人との出会いの運は、人一倍強いと思って生きていて、本当にそういうのに、助けられて生きているなっていうので書きました」と、今まで出会った人たちに感謝しました。