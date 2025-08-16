好き＆行ってみたい「福島県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「磐梯山」を抑えた1位は？【2025年調査】
豊かな自然と変化に富んだ地形が魅力的で、湖沼や山岳、湿原など多彩な森林浴スポットがそろっている福島県。四季折々の絶景を楽しみながら、訪れる人は心身ともにリフレッシュすることができます。
All About ニュース編集部は8月12〜14日、全国10〜60代の男女222人を対象に「森林浴スポット（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「福島県の森林浴スポット」を紹介します！
2位：磐梯山／57票磐梯山は、福島県を代表する名峰。標高1816mからは猪苗代湖や会津盆地を望む大パノラマが広がり、登山道沿いには高山植物やブナ林が点在します。春から秋にかけて四季折々の景観が楽しめ、森林浴やトレッキングの人気スポットとなっています。
回答者からは「福島といえば、の磐梯山。裏磐梯も巡りたいが、まずは磐梯山からと思う」（40代女性／岩手県）、「『会津富士』とも呼ばれる美しい山で、登山道や湖沼群を巡る散策が楽しめます。噴火が生み出した独特の地形と豊かな植生が魅力。標高ごとに変わる森の表情と清らかな空気が、心身を活性化させます。学生時代に実際に登山したことがあり、また行ってみたい場所の一つです」（30代男性／東京都）、「澄んだ空気を吸いたい」（40代女性／福島県）などのコメントがありました。
1位：五色沼／64票磐梯高原に位置する五色沼は、エメラルドグリーンやコバルトブルーなど色とりどりの湖沼群が点在する絶景スポットです。遊歩道を歩きながら、それぞれ異なる色彩の沼を巡ることができ、四季を通じて美しい景観が楽しめます。特に新緑や紅葉の時期は彩り豊かな自然に囲まれ、森林浴に最適な場所です。
回答者からは「実際にどのくらい綺麗なのか、この目で確かめてみたいからです」（40代女性／青森県）、「様々な色の沼が点在している珍しいスポットで森林浴もあわせて楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）、「神秘的な風景を見られそうだから」（30代女性／石川県）などのコメントがありました。
