「明治安田Ｊ１、町田３−０Ｃ大阪」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田がホームでＣ大阪に完勝。クラブ記録を更新するＪ１で７連勝＆公式戦１０連勝を達成した。一時首位と最大１５差と後退していたが、この日引き分けた首位鹿島との差はついに「２」。驚異的なペースで首位に肉薄している。

前半８分にＤＦ望月が相馬のクロスに頭で合わせて先制かと思われたが、ＶＡＲの結果ノーゴールに。だが、連勝中の自信からか動じない。同２２分に相馬のクロスを足掛かりに最後はＦＷナサンホのミドルシュートで先制する。さらに同４３分にはＤＦ昌子の鋭い縦パスをゴール前で受けたＭＦ林が、反転し振り向きざまに左足を一閃（いっせん）。貴重な追加点を取り、前半を２ー０で折り返した。

後半開始後はＣ大阪の反撃を受ける時間帯が続くが、ＧＫ谷の好セーブも光りしのぐ。すると同３４分、途中出場のＦＷオセフンが相馬のクロスを頭で合わせてダメ押しの３点目。守備陣も最後まで得点を許さず、５試合連続のクリーンシートを達成。盤石の勝利で、連勝中の強さを見せつけた。

ケガ人がほぼ復帰した後半戦。勢いは本物だ。試合前まで８得点６アシストと攻撃の核を担う相馬は「（試合前時点）６連勝は運だけじゃない。確実にチームの力がついてきているのを感じる」と成長を口にする。この日も主力のＦＷ西村がメンバーを外れた中、代役の韓国代表ＦＷ羅相浩が相馬のクロスを足掛かりに先制ゴール。黒田監督が「誰かがいなくなっても、そこのパーツがパッと埋まるように」と目指してきた分厚い選手層が形となっている。後半３７分には１２日にＧ大阪から完全移籍で加入したイスラエル代表ＭＦネタラビが早速デビュー。交代後も強度が落ちることなく、試合を進めた。町田旋風はまだまだ続きそうだ。