8月16日に放送されたABEMA「給与明細」で、女性同士のプライベートサービスを提供する女性キャストのみゆきさんが、自宅で別の仕事をしていることを明かした。

【画像】「Tバックしか履いてなくて…」“男性向け”配信を実演する様子（複数カット）

現在、女性向けのプライベートサービスは、全国に約500店舗存在すると言われており、ある調査によると女性の半数以上が興味を持っているという。そんな中、番組では女性同士のプライベートサービスで働く女性キャストのみゆきさんに密着。その際に、彼女が自宅でやっているという“別の仕事”を明かした。

「VERONA」で働くみゆきさんは、「（収入が）厳しいので、実は自宅でちょっと稼いでいるものがある」といい、彼女の自宅へ向かった。到着早々、グラビアアイドルの石原由希は「めっちゃ生活感たっぷり。家賃いくらですか？」と尋ねる。みゆきさんは「49,000円」と答え、「さっき言ってた別の仕事がメールレディー」だと明かした。

男性向けにライブ配信で稼ぐメールレディ。みゆきさんは、実演を交えながら「『下見せて』って言われたら、上の方から触っていって…」と説明。専用のアプリが存在し、「収入の15万円〜20万円をこれで稼いでいる」と語った。石原が「どこにお金使ってるんですか？」と聞くと、みゆきさんは「酒です。それしか私に趣味はないので」と答えた。