モデル・タレントのローラ（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。お盆で先祖の供養をした様子を公開した。

「日本の大切な伝統行事『お盆』」と題し、「実は私が1歳の時パパとママは離婚をして、佐藤家でお盆を経験する事が今までなかったんだけどね、今回は、はじめて車で向かって、ご先祖様にお盆のお祈りをしたよ！」とつづった。

「手と手を合わせて、目をつぶった時。。このままずっと動かないでいたいなって思うくらい心地よかった」と立派な仏壇の前で手を合わせている画像をアップ。

「お盆は、亡くなられたご先祖様をお迎えして感謝を伝えて供養する時期。でも供養（くよう）ってなんだろうと思って調べてみたら…お線香をあげる。お花や食べ物をお供えする。お経を読んでもらう。手を合わせて祈る。ってでてきたよ！」。

「ろうそくを灯すのは、ご先祖様の霊さん達が道に迷わず帰れるようにするためみたい そしてね。。。今日はろうそくを灯そうとした瞬間。。お部屋の電気がカチャって消えて部屋が急に暗くなったの ご親戚の方と一緒にびっくりしたよ！カチャってしっかり電気を暗くする音も聞こえたんだよ！おばあちゃんがきたのかな。。おじいちゃんがきたのかな。。何が起きたのかは、わからないけれど暗い部屋に灯されるろうそくの炎は、とっても綺麗だった！」と不思議な現象も。

「そして、私が今生きているのは、ご先祖様のお陰なんだってもっと実感しました。ありがとうございます」と結んだ。

フォロワーからは「とても綺麗な仏壇ですね ローラさん素敵」「ご先祖様 喜んでますね」などとコメントが寄せられた。