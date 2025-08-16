Ç¥¿±24½µ¡¢¶â¤¬¤Í¤§¡ª ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤ÎÇ¥ÉØ·ò¿Ç¡Ä¤µ¤é¤Ë¼£ÎÅÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¡£½ÐÈñÇúÁý¤ÇÉü¿¦¤ò·è°Õ¡¿¤Ä¤ï¤ê¤¬ÉÝ¤¯¤Æ2¿ÍÌÜ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÏÃ
¡¡Ç¥¿±¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡£Â¿¤¯¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¬Ç¥¿±½é´ü¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬½Å¾É²½¤·¤¿¡ÖÇ¥¿±°ÁË¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶Ë¤á¤Æ·ã¤·¤¤ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤ÇÄÌ±¡¤äÆþ±¡¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ø¤Ä¤ï¤ê¤¬ÉÝ¤¯¤Æ2¿ÍÌÜ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
Âè1²ó¤òÆÉ¤à
¡¡6½µÌÜ¤ÇÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â´ò¤·¤¯»×¤¦Ãæ¡¢É×¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æé¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ÷¤¤¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¾ÈÌÀ¤Î¸÷¤µ¤¨¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¿å¤µ¤¨ÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¡Ä¡£Ç¥¿±¤«¤é½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤ÊÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¤Ä¤ï¤ê¤¬ÉÝ¤¯¤Æ2¿ÍÌÜ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡Ê¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó/KADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
Âè1²ó¤òÆÉ¤à
¡¡6½µÌÜ¤ÇÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â´ò¤·¤¯»×¤¦Ãæ¡¢É×¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æé¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ÷¤¤¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¾ÈÌÀ¤Î¸÷¤µ¤¨¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¿å¤µ¤¨ÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¡Ä¡£Ç¥¿±¤«¤é½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤ÊÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¤Ä¤ï¤ê¤¬ÉÝ¤¯¤Æ2¿ÍÌÜ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡Ê¾¾ËÜ¤Ý¤ó¤«¤ó/KADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿