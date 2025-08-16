佐田真由美プロデュース♡ツヤ肌へ導く限定ミスト＆マルチバーム

ｍｓｈは、モデル・女優の佐田真由美氏が手掛ける「ザ・フラワーショップ」から、数量限定の新作コスメを8月20日に発売します。ツヤもちオイルと美容液が混ざり合う2層タイプの「シャイン シャワーミスト」と、1つで7通りのメイクが楽しめる「マルチバーム」。乾燥やツヤ不足をケアしつつ、多彩な表情を叶えるアイテムは、この夏のメイクをもっと自由で輝くものにしてくれます。

ツヤと潤いを叶える2層ミスト

「ザ・フラワーショップ シャイン シャワーミスト」は、シルバー＆レッドのパール1入りで、顔・髪・ボディに上品な輝きをプラス。

赤大豆発酵液3を48％配合し、潤いと透明感5を与えます。さらに24種4の美容液成分が乾燥した肌をふっくら整え、日中の保湿とエイジングケア*6を同時に叶えます。

香りは太陽のぬくもりを感じるサンガーデン。46mL 2,970円（税込）【数量限定品】。

ARGLANがこの秋リニューアル♡バウンスグロウで叶える弾む美肌

1つで7役♡マルチユースなバーム

「ザ・フラワーショップ マルチバーム」は、ハイライト、アイカラー、リップ、チーク、保湿バーム、MIXカラー、レイヤリングの7通りの使い方が可能。

ヒアルロン酸Na、セラミドNP、シアバター*7配合で潤いもプラス。

カラーはサイネリア（ブルー＆ピンク系）、パーシモン（ヌード＆オレンジ系）、アネモネベリー（ピンク＆レッド系）の3種展開。各2.9g 2,420円（税込）【数量限定品】。

*1 酸化チタン、合成フルオロフロゴパイト、酸化スズ（着色剤）

*3 アスペルギルス／（グルコース／ダイズ／デンプン）発酵液（保湿成分）

*4 すべて保湿成分

*5 潤いに満ちた肌のこと

*6 年齢に応じたケア

*7 シア脂（保湿成分）

夏メイクをもっと軽やかに

両アイテムとも、ｍｓｈ公式オンラインストアや楽天公式、8月下旬からはロフトやHANDSで順次販売。

コンパクトながら多機能、そして香りや質感にもこだわったコスメは、旅行や日常の持ち歩きにもぴったり。この夏のポーチに忍ばせておきたい2アイテムです。

自分らしさを輝かせる夏コスメ

乾燥対策もメイクアップも、たった2アイテムで完結♡「シャイン シャワーミスト」はツヤと潤いを、「マルチバーム」は多彩な表情を演出します。

どちらも数量限定だから、出会えたら即チェックがおすすめ。忙しい日も、自分らしい美しさを軽やかにまとって、この夏を思いきり楽しんでみませんか？