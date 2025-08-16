53ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óà·ãÊÑá¶á±Æ¡ª¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È·ëº§¤«¤é19Ç¯¡Ä¶âÈ±&ÈþÇò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÇ¾¥Ð¥°¤ë¤Ã¤Æ¡×
¾×·â¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¡Ö¤¹¤ß¤ì September Love¡×(1997Ç¯)¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç90Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎIZAM¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶Ã¤¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ¡¤¬¥Æ¥«¥ê¤¹¤®¤Ã¾Ð¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£53ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÈ±¤ËÈþÇò¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥á¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¡¹¤·¤µ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤±¤ÉÃË¤Ê¤ó¤è¤Í¡Á Ç¾¥Ð¥°¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤·²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼!!¡×¡ÖÀÎ¤ÏÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤Ï²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÈ²¬ÈþÊæ¤È2006Ç¯¤ËºÆº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£