◆第107回全国高校野球選手権・3回戦 創成館1―4関東第一（16日、甲子園）

「自分がなんとかしてやろう。三振でもいいから振り抜こう」。2点を追う5回2死二塁、創成館の1番峯孝汰（3年）は高めの直球を振り抜いた。

打球は左翼線への長打となり1点を返し、峯は三塁へ。「（先発投手の）森下（翔太）が頑張っていたので点を取りたかった。小さいときからお兄ちゃんたちに教えてもらっていたので自信を持って振り抜きました」。この試合でチーム唯一の得点をたたき出した。0―0で迎えた3回の守備では中前打からの素早いバックホームで二塁走者を三塁でストップさせるなど、攻守で仲間を鼓舞するプレーを見せた。

4人きょうだいの末っ子。兄2人は創成館で甲子園出場を果たした。長兄の周汰さんは3番中堅で2015年、夏の甲子園に初出場し天理（奈良）を破り初勝利をあげた。次兄の圭汰さんは2018年、1番中堅、主将として春夏連続出場し、選抜大会ではチームの最高成績となる8強入りした。

2015年夏の選手権大会2回戦、健大高崎戦で8回無死満塁、健大高崎・宮本の打球を捕れず勝ち越し適時打となり悔しがる創成館・峯周汰

2018年春の選抜大会2回戦、下関国際戦で7回に中越え三塁打を放ち、激走する創成館・峯圭汰

小学生だった峯は兄たちが甲子園で躍動する姿をスタンドから見ていた。「格好良かった。自分も創成館のユニホームを着て甲子園に立ちたいと思いました」。小学、中学と兄たちと同じチームに所属した孝汰にとって、高校への進路は創成館1択だった。「中学のチームの監督も『おまえは創成館に行くよな』とほかの高校の話はしなかった」。兄2人が創成館で実績を残しているだけに、父は「違う学校がいいんじゃないか」と言ってくれたが、「お兄ちゃんたちと比べられてもかまわない」と気持ちが揺らぐことはなかった。

1年生の6月の大会でベンチ入りを果たしたが、故障がちでその後はベンチに定着できなかった。2年春には左手首を骨折。手術を受けて3カ月間野球ができなかった。昨夏の甲子園はスタンドで応援していた。「同じ学年の選手が出ていたので悔しさもあった。来年は絶対自分が出てやろうと思いました」。練習に復帰すると、ほかの選手が休んでいる間も一人でバットを振り続けた。頑張る弟を兄たちも後押ししてくれた。圭汰さんは社会人野球KMGホールディングスで都市対抗野球にも出場している。スイングの動画を送りフォームを見てもらったり、ビデオ通話で直接アドバイスをもらったりした。

最後の夏は2人の兄と同じ中堅のレギュラーを取り、圭汰さんと同じ「1番中堅」。小さいときに見たバックスクリーンを背にした兄たちと同じ場所に立った。「こういう舞台で野球できるのは人生でそんなにないので楽しんでやれ」と兄たちがメッセージをくれた。甲子園には2人とも応援に来てくれた。3回、バックホームしたときにスタンドから「コウター！」という声が聞こえた。次兄の圭汰さんの声だった。

史上初の夏の8強入りはならず「兄を越える」という目標は果たせなかった。それでも「負けたのは悔しいけど、甲子園で3試合できて幸せでした。ずっと目指していた場所だったんで」。兄たちが見た風景を自分も見ることができた。

峯は大学でも野球を続ける。「けがや故障が多かったので、将来はトレーナーになってけがで苦しむ人を助けたい」と夢を語った。（前田泰子）