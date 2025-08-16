※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫は在宅勤務中に弟の妻と会っていました。義妹は義母から孫を産むようプレッシャーをかけられているため、夫に一緒に妊活しようと提案し、夫は軽く受け入れます。レスに悩む妻はある日お隣さんに睨みつけられ、さらにストレスをためるのでした。



この違和感の正体は？考えすぎ？義妹から連絡が違和感に気付いた妻。夫が在宅勤務の日に限って妙に片付いた家、そして伏せられた家族写真。家族写真を伏せたのはきっと義妹の仕業ですね。マーキングしたいのでしょうか…バレるのも時間の問題です。そんな中義妹から連絡が。優越感に浸りたくてたまらない彼女のことですから、また何かよからぬことを考えていそうです。(ぽん子)