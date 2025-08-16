◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２６節 神戸０―１横浜ＦＣ（１６日・ノエスタ）

神戸は後半アディショナルタイムに失点し、０―１で横浜ＦＣに敗れた。

前半５分、神戸のＦＷ佐々木大樹が負傷交代。いきなり不穏な空気が流れたが、途中出場のＦＷ井出遥也が奮闘。前半１８分にはペナルティーエリア手前からＤＦ酒井高徳が強烈なシュート。枠内を捉えるものの、相手ＧＫにセーブされる。前半２５分には右クロスにＦＷ宮代大聖が合わせるものの、ゴール左へ外れた。

０―０で折り返し、後半１４分にはＤＦ広瀬陸斗、元日本代表ＦＷ大迫勇也、５月に手術を行い４月以来のベンチ入りとなった同ＦＷ武藤嘉紀が途中出場。昨季ＭＶＰが４か月ぶりの復帰で、ファンからは大歓声があがった。

後半アディショナルタイムには右クロスに大迫が頭を合わせるものの、ＧＫの正面で止められてしまう。すると、カウンターから失点し、２連敗となった。

前節の町田戦は負傷離脱していた大迫が出場するなど、主力メンバーが復帰するなか、０―２と敗れていた。勝てば首位浮上の可能性もあった一戦で、悔しい黒星を喫した。