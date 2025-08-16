町田　３発快勝でクラブ新記録の７連勝＆公式戦１０連勝…韓国代表ＦＷオセフンが１３試合ぶり得点

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２６節 町田３―０Ｃ大阪（１６日・Ｇスタ）

町田はホームでＣ大阪と対戦し、３―０で勝利した。クラブ新記録のリーグ戦７連勝を達成し、公式戦の連勝記録も１０になった。

町田は４試合連続クリーンシート（無失点試合）に大きく貢献していたＤＦ菊池流帆がベンチ外。代わりにＤＦドレシェビッチが先発になった。前節の神戸戦（２〇０）で、今季初めてリーグ戦でボランチで先発したＤＦ中山雄太は、この試合もボランチで先発した。

町田は序盤から得点チャンスを作る。前半８分にＦＷ相馬勇紀のクロスからＤＦ望月ヘンリー海輝が決めたヘッド弾はオフサイドになったが、同２２分に先制点を決めた。相馬の左クロスから相手がはじいた球をＦＷナサンホが右足でシュート。ボールはネットの中に吸い込まれ、先に主導権を握った。

勢いは止まらない。同４２分にはＤＦ林幸多郎がＤＦ昌子源の縦パスから反転し、左足でシュート。オフサイド判定が一度下されたが、ＶＡＲ判定の結果ゴールに変わった。ＧＫ谷晃生の好セーブも随所に光り、前半を２―０で終えた。

後半、韓国代表のストライカーが得点を奪い、さらに突き放す。後半３４分、ゴール前に上がった相馬の左クロスを途中出場のＦＷオセフンが頭で合わせると、ボールはネットの中に吸い込まれ、リードを３点に広げた。オセフンは今季２点目。敵地で対戦した前回のＣ大阪戦（２〇１）以来１３試合ぶりの得点となった。

後半３７分には１２日にＧ大阪から加入したイスラエル代表ＭＦネタラビが途中出場。そのままスコアは動くことなく、町田の快勝で終わった。

黒田剛監督は１４日の練習後に「６連勝によって我々が首位になったわけではない。トップとの勝ち点差４点はすぐに追い越せるようなものでもない。４は近いようで遠いという感覚でいてもらわないと、ダメだなと思っている。目の前の一戦にいい準備をしたい」と連勝が続くチームについて話していた。