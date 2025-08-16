【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１５日（日本時間１６日）、アラスカ州アンカレジの米軍基地で、ロシアのプーチン大統領とウクライナ情勢などを巡って約３時間会談した。

両首脳は「生産的な会談」だったと共同記者会見で評価したが、停戦に向けた合意には至らなかった。プーチン氏は追加制裁や即時停戦要求を回避し、思惑通りの展開になったと言えそうだ。

記者会見でプーチン氏は、ウクライナ情勢について「根本原因を除去しなければならない」と従来の主張を繰り返した。ウクライナの主権を認めず、領土割譲など事実上の降伏を要求する姿勢を崩さなかった。

トランプ氏は「一定の進展はあった」としつつ、詳細は説明しなかった。会談後の米ＦＯＸニュースのインタビューでは、ロシアが占領したウクライナ領土の一部返還などを想定した「土地の交換」を議論したと明かしたが、具体的なやりとりへの言及は避けた。

両首脳は協議継続では一致した。トランプ氏が「またすぐ会うだろう」と語ると、プーチン氏は「次はモスクワで」と水を向けた。

トランプ氏は１６日、ＳＮＳへの投稿で「戦争を終わらせる最善の方法は、停戦ではなく和平協定に直接進むことだ」と指摘した。投稿に先立ち、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領や欧州の首脳らと電話協議を行っており、こうした考えで一致したと主張した。従来の即時停戦要求を取り下げたとも受け取れる内容だ。

トランプ氏は会談前、露側が停戦合意に応じなければ「厳しい措置」を取ると制裁発動を示唆していた。だが会談後のＦＯＸニュースのインタビューで「今はそのことは考えなくていい」と述べ、当面は見送る考えを示した。今後の交渉はゼレンスキー氏の決断次第だと指摘し、「取引に応じるべきだ」とも語った。

会談は当初予定の１対１から３対３に変更され、米側はルビオ国務長官とスティーブン・ウィトコフ中東担当特使、露側はセルゲイ・ラブロフ外相とユーリー・ウシャコフ大統領補佐官が参加した。

米露首脳による対面会談は２０２１年６月以来。ロシアによるウクライナ侵略が始まった２２年２月以降では初めてだった。