“キレる妻”vs“残念な夫” 日々勃発する衝突と容赦ない罵倒が視聴者の“共感”を呼ぶ！

“キレる妻”を中村アンが、そして“残念な夫”を小澤征悦が演じるホームドラマ『こんばんは、朝山家です。』（ABCテレビ・テレビ朝日系列にて日曜よる 10 時 15 分放送）

©️ABCテレビ

脚本は、映画『百円の恋』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞し、連続テレビ小説『ブギウギ』（NHK）を手掛けた足立紳が担当し、自身の家族との経験を題材にリアルに描かれている。

クラスのみんなが無視するので修学旅行に行きたくない晴太（嶋田鉄太）。班分けの時間は晴太にとって苦痛でしかない。授業の大半を廊下で過ごす晴太だが…

©️ABCテレビ©️ABCテレビ©️ABCテレビ©️ABCテレビ

前回放送後もSNSで、「晴太くんがうますぎて毎回唸る」「（素なのか）演技なのかわからなくなる」などと絶賛されている晴太の演技にも注目だ。

【出 演】

朝山朝子 中村アン

朝山賢太 小澤征悦



則元桐子 さとうほなみ

木本美樹 影山優佳

朝山蝶子 渡邉心結

朝山晴太 嶋田鉄太



武藤哲 坂田聡

小田原誠 木村知貴

小向佐知 工藤遥

早坂カウンセラー 猪塚健太

新田カウンセラー 綾乃彩

ラジオDJ 黒田有



大日方香 河井青葉

吉浦亮 丸山智己

梶本 清 宇野祥平

中野智明 松尾諭





【第５話あらすじ】

「わかってくれるのはお前だけ」



賢太（小澤征悦）が初監督を務める映画『夜山家の人々』は、蝶子（渡邉心結）の問題が解決しないまま、なし崩しに撮影初日を迎える。朝子（中村アン）が見守る中、緊張気味にメガホンを握る賢太。だが、現場の主導権は、古参カメラマンの武藤（坂田聡）やベテラン女優の大日方香（河井青葉）にあっという間に取られてしまう。その成り行きをニタニタと眺めている吉浦亮（丸山智己）は、まるで二人目の賢太のようだ。

©️ABCテレビ

いきなりの試練に頭を抱え込む賢太。だが、朝子は「悩んでいるふり」と看破。実際、若い記録の小向佐知（工藤遥）に気にかけてもらい、賢太はまんざらでもない…。

©️ABCテレビ

撮影は夜も続き、現場を離れられない朝子は、折り合いの悪い蝶子（渡邉心結）と晴太（嶋田鉄太）が家で二人きりになるのを避けるため、助っ人に中野（松尾諭）を呼ぶ。親の都合を押し付けられ不服な蝶子は部屋から出てこないが、中野に懐いている晴太は、朝子たちにも話さない学校での悩みを打ち明ける。修学旅行が目前に迫り気持ちが不安定な様子の晴太に、中野はある秘策を授ける…。

©️ABCテレビ

ドラマ『こんばんは、朝山家です。』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。U-NEXT、Prime Videoでは全話配信。