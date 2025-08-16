上昇気流に乗ったか、名古屋を下してリーグ連勝、４戦無敗の浦和。逆転優勝に向けて貴重な勝点３を獲得
2025年８月16日、浦和レッズが埼玉スタジアム2002で名古屋グランパスと対戦。システムは４−２−３−１で、GKは西川周作、４バックは石原広教、ダニーロ・ボザ、マリウス・ホイブラーテン、長沼洋一、ボランチはサミュエル・グスタフソンと安居海渡、２列目が金子拓郎、マテウス・サヴィオ、松尾佑介、CFが小森飛絢だった。
立ち上がりの浦和はやや名古屋に押し込まれた。相手のハイプレスに苦しみ、思うように攻撃を展開できなかったのだ。しかし、嫌な雰囲気を小森が吹き飛ばす。７分、M・サヴィオのお膳立てから放ったミドルが相手DFに当たったおかげでサイドネット付近に吸い込まれた。
１−０とリードした浦和は徐々に落ち着きを取り戻した印象で、17分には金子がカウンターから、続く19分には松尾がドリブルからチャンスを作りかけた。26分にあわや失点という場面に加え、28分に小森の負傷交代（松本泰志を投入）がありながらも崩れることなく、32分にはM・サヴィオの見事なコントロールショットで２−０とした。
以降、堅実な試合運びで主導権を握った浦和は追加点こそ奪えなかったものの、２−０で前半を終えた。
後半開始直後に攻め込まれた浦和も、そのピンチを凌ぐと前半と同じようなペースで試合を進めた。コンパクトな陣形を保ちつつ、後方からボールを繋いでM・サヴィオらの個人技で打開を図る。55分にはゴールにならなかったものの、松尾が角度の狭いところから決定的なシュートを放った。
一瞬の隙を突かれて66分に原輝綺のボレーシュートで１−２とされたが、その後は粘り強く戦った。名古屋の攻撃を何度も跳ね返し、チャンスと見るや松尾らがシュートに持ち込む。決して盤石な試合運びではなかったとはいえ、83分のピンチはGK西川の好守で乗り切るなど締めるところは締めた。
どうにか２−１と逃げ切り、名古屋を下してリーグ連勝、４戦無敗の浦和。上昇気流に乗ったか、逆転優勝に向けて貴重な勝点３を獲得した。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
