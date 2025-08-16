²Æ¤ÎÌë¾È¤é¤¹¡ÖÂç¡×¤ÎÊ¸»ú¡¡µþÅÔ¤Ç¸Þ»³Á÷¤ê²Ð
¡¡¤ªËß¤Ë·Þ¤¨¤¿ÀèÁÄ¤ÎÎî¤òÁ÷¤ê½Ð¤·ÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¡Ö¸Þ»³Á÷¤ê²Ð¡×¤¬16ÆüÌë¡¢µþÅÔ»Ô³¹¤ò°Ï¤à»³¡¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¸îËàÌÚ¤ä¾¾¤òÇ³¤ä¤·¡ÖÂç¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸»ú¤ä·Á¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡£³«»ÏÁ°¤«¤é±«¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÀ²Ð»þ¤Ë¤Ï¤ä¤ß¡¢²ìÌÐÀî±è¤¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸«Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¸»ú¤ÎÂ¾¤ÎÊ¸»ú¤ä·Á¤Ï¡ÖÌ¯Ë¡¡×¡ÖÁ¥·Á¡×¡Öº¸ÂçÊ¸»ú¡×¡ÖÄ»µï·Á¡×¡£Á÷¤ê²Ð¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë³ÆÊÝÂ¸²ñ¤¬¼Â»Ü¡£ÂçÊ¸»úÊÝÂ¸²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÊ¸»ú¤Î²Ð¾²¤Î°ìÉô¤¬6·î¤ÎÂç±«¤ÇÊøÍî¤·¤¿¤¿¤á¡¢²¾Àß¤Î²Ð¾²¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµì¤ò»Ï¤á¤ë¡£