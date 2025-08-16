原のスーパーゴールも浦和に惜敗の名古屋。リーグ３連敗、４戦未勝利で依然として下位に低迷
2025年８月16日、名古屋グランパスが埼玉スタジアム2002で浦和レッズと対戦。東京ヴェルディとの天皇杯ラウンド16（２−１と勝利）から中２日というタイトなスケジュールの中、以下の先発メンバー（ピサノ・アレックス幸冬堀尾、佐藤瑶大、三國ケネディエブス、原輝綺、中山克広、椎橋慧也、稲垣祥、和泉竜司、森壮一朗、山岸祐也、キャスパー・ユンカー）で臨んだ。
アウェーながらも積極的にハイプレスを実践した名古屋だが、７分にいきなり失点。ゴール正面からの小森飛絢のミドルでゴールを奪われたのだ。
０−１とリードされた名古屋は開始直後のリズムをなかなか取り戻せず、浦和にチャンスを与えそうな場面が目立った。ボランチと最終ラインの間にあるスペースを使われ、カウンターを食らう場面が何度かあったのだ。
26分の決定機をフイにすると、32分にはマテウス・サヴィオに右足で華麗なコントロールショットを決められた。35分にもならないうちに０−２。名古屋は明らかに苦しい展開を余儀なくされた。
懸命の反撃も実らず、前半を終了。ストレスを募らせる45分間となった。
迎えた後半、名古屋は勢いよく前に出る。圧力を強めて敵陣内に入ると、山岸やK・ユンカーらの個人技でゴールをこじ開けようとした。しかし時間の経過とともに浦和にペースを握られ、スムーズなアタックを繰り出せなかった。
最終ラインでボールを保持しても、そこから効果的なパスが入るケース少なくチーム全体が停滞。攻略の糸口を見出せないまま60分を過ぎたが、相手の一瞬の隙を突いて66分に原の弾丸ボレーで１点を返す。これで勝負は分からなくなった。
ただ、後が続かない。サイドを起点に崩しにかかるも浦和の粘り強い守備に手を焼き、83分の絶好機もGK西川周作の好守に阻まれた。
結果的に交代策も奏功せず、浦和に１−２と惜敗した名古屋。リーグ３連敗、４戦未勝利で依然として下位に低迷している。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
