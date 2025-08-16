8月16日放送のABEMA「給与明細」で、女性同士のプライベートサービスを提供する「VERONA」で働く女性キャスト、みゆきさんが自身の“仕事道具”を公開した。

【画像】キャリーケースから出てくる様々な“大人のおもちゃ”（複数カット）

現在、女性向けのプライベートサービスは、全国に約500店舗存在すると言われており、ある調査によると女性の半数以上が興味を持っているという。そんな中、番組では女性同士のプライベートサービスに注目。そこで働く女性キャストが、自身のキャリーケースの中身を公開した。

みゆきさんが持参したキャリーケースに、グラビアアイドルの石原由希は「これ全部おもちゃ？」と尋ねる。みゆきさんは「それでぎゅうぎゅうではないよ」と笑い、キャリーケースから「オイルマッサージのときに体におかけする大判のバスタオル。マッサージに使うライスブランオイルという、お米のベースオイルで、日本人の肌に1番合う形の無香料のオイル」を取り出した。

女性に寄り添ったケアグッズの数々。さらに、あらゆるリクエストに応えられるよう、7個のグッズを準備していた。みゆきさんのホスピタリティを重視した姿勢に、石原は「助けたい方なのかな。お母さんみたいな感じがした」と語った。