「プロレス・新日本」（１６日、後楽園ホール）

真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」準決勝戦が行われた。Ａブロック１位のＥＶＩＬは前回準優勝の辻陽太（３１）と激闘を繰り広げたが、悪徳集団ハウス・オブ・トーチャーの介入もあって、１８分１秒レフェリーストップで勝利。１０度目の出場にして初優勝に王手を懸け、１７日の優勝決定戦（有明アリーナ）は、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（３０）と激突する。

キング・オブ・ダークネスの本領を発揮した。試合序盤からヒートアップしたＥＶＩＬは、場外戦で辻の首にコードを巻き付けた状態のマイクを握り、「てめえは顔じゃねえんだよ、チャンプは俺だ」とこん身のシャウトをアリーナ中に響かせた。さらに、辻の必殺技ジーンブラスターを巧みにレフェリーに誤爆させて無法状態に陥れると、セコンドに従えたドン・ファレ、ディック東郷が介入。しかし、辻のセコンドについた鷹木信悟、永井大貴もリング上に入り交じっての大乱闘に発展した。

サブレフェリーが入って試合は再び１対１に戻り白熱の肉弾戦となったが、ＥＶＩＬはコーナーに乗せられてゲレーロ・スペシャル（雪崩式リバース・ブレーンバスター）を狙われる絶体絶命のピンチに陥った。そこでディック東郷がレフェリーを引きつけている間にファレが介入し、辻を担ぎ上げてバッドラックフォールを見舞った。ＥＶＩＬがほぼ失神状態の相手にＳＣＯＲＰＩＯＮ ＤＥＡＴＨＲＯＣＫ（サソリ固め）を決めたところで、レフェリーが試合をストップした。

バックステージでは「どんなもんじゃい、オラ！」と高らかに勝ち誇ると、「俺がなんで今ここにいるかわかるか？地位と名誉と金だ。辻陽太？てめえは顔じゃねえんだよ。Ｇ１クライマックス、今年のチャンプはこの俺だ。わかったか、覚えとけ！」と吐き捨てた。