「どこで服買う？」→【無印良品】がいいかも！ 大人が即こなれる♡「褒められコーデ」

最近どこで服を買えばいいのかわからない......。そんな大人世代の女性にチェックしてほしいのが【無印良品】。飽きのこないベーシックさに今っぽさを添えたアイテムが揃っています。シンプルななかにセンスが光るデザインは、毎日のコーデにしっくり馴染んでくれそう。今回は無印のスタッフさんの、上品でこなれ感のある「褒められコーデ」を紹介します。

抜け感のあるきれいめシンプルコーデ

上品な印象のトップスに、リラックス感のある白パンツを合わせたきれいめミックスコーデ。きれいめとラフさのバランスがちょうど良く、程よい抜け感でこなれた雰囲気を演出してくれそうです。上下とも淡いトーンのコーデに、バッグやサンダルは黒を選んで全体の引き締めポイントに。デイリーコーデにおすすめのシンプルスタイルです。

メリハリシルエットがポイントの上品カジュアル

コンパクトな黒シャツに、ゆったりとしたガーゼ素材のワイドパンツを合わせた、きれいめカジュアルなスタイリング。上半身はきちんと見えしつつ、軽やかなパンツで抜け感をプラス。メリハリのあるシルエットでスタイルアップも期待できそうです。トレンド感のあるブラウンを取り入れることで、ベーシックだけどおしゃれ見えする大人コーデに仕上がりそうです。

ワントーンコーデで上品セットアップ風に

程よく体にフィットしそうなトップスと、すっきりとしたシルエットのプリーツスカートを同系色で揃えた上品なセットアップ風コーデ。シックなカラーでまとめることで、洗練された大人の雰囲気が漂います。きちんと感のあるコーデながら、足元にあえてトングサンダルを合わせることで抜け感をプラス。ちょっとしたお出かけにも活躍してくれそうなスタイルです。

ナチュラルな雰囲気がおしゃれなレイヤードコーデ

やわらかそうな素材感が魅力のワンピースに、ワイドパンツをレイヤードしたナチュラルコーデ。ゆったりとしたシルエットでリラックス感があるスタイルに、ウエストのリボンがさりげないアクセントになっています。ワンピースもパンツも軽やかな素材でレイヤードしても重たくならず、涼しげな着こなしに。体型を選ばず着られそうな、やさしい雰囲気のスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N