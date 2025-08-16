今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「暖(のん)」に投稿された、お水の入ったお皿を倒してしまい慌てる子猫ちゃんの様子。動画の再生回数は17万回を超え、投稿には「慌て方…笑」「何その可愛い動きww」といった声が集まっています。

【動画：お水の入ったお皿をひっくり返した子猫が、次の瞬間……】

お水をこぼして大慌て

TikTokアカウント「暖(のん)」に登場したのは、ミヌエットの「暖(のん)」ちゃん(以下：のんちゃん)。2025年4月に生まれたばかりで、小さくて毛がぱやぱやしている可愛い猫ちゃんです。

今回、飼い主さんが投稿したのは、お水をこぼしてしまった慌てるのんちゃんの様子。ある日、お水の入ったお皿を倒してしまったのんちゃんは、謎のサイドステップを披露してくれたといいます。

ひとまず落ち着くにゃ

飼い主さんいわく、のんちゃんがお皿をひっくり返すのは日常茶飯事とのこと。そのせいか、最初はお水をこぼして大慌てしていたのんちゃんは、すぐに落ち着きを取り戻したそうです。

ひとまず落ち着いたのんちゃんは、こぼれたお水や手についたお水をペロペロしていたのだとか。ぱやぱやな毛と小さくて可愛らしいおてては、見ているだけで心が癒やされます。

その後、落ち着きを取り戻したかのように見えたのんちゃんですが、何だかおどおどし始めたそう。そしてまた、「あの謎の動き」を披露したのだといいます。

我に返って再度サイドステップ

お水をこぼしてしまったことを思い出したのか、のんちゃんは再びサイドステップをし始めたのだとか。なぜサイドステップをするのかは分かりませんが、猫生1周目だということが伝わってくる慌てっぷりに、思わず笑ってしまいました。

再度あたふたしていたのんちゃんは、そのままどこかへ走り去ってしまったとのこと。普段の様子も慌てふためく様子も愛おしく思える、のんちゃんなのでした。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「この動きする猫初めて見たwww」「子猫の今だけしか見れないやんちゃぶり」「子猫特有のパヤパヤ毛が可愛いねえええ」「サイドステップかわいすぎるww」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「暖(のん)」では、今年の4月に生まれたばかりの愛らしいのんちゃんの様子が投稿されています。

