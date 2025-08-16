Ë´¤Í§¤Ë¡¢¤È¤â¤¹»æÅôäÆ¡¡ÄÅÇÈÈï³²¤ÎÂçÀî¾®¡¢¤ªËß¤Ë¹ç¤ï¤»
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤Ç»ùÆ¸¤È¶µ¿¦°÷·×84¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÂçÀî¾®¤Ç16Æü¡¢Â´¶ÈÀ¸¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖTeamÂçÀî¡¡Ì¤Íè¤òÂó¤¯¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬¤ªËß¤Ë¹ç¤ï¤»»æÅôäÆ¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£ÃæÄí¤Ë¤ÏÅö»þ¤Îºß¹»»ùÆ¸¿ô¤ÈÆ±¤¸108¸Ä¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Ë´¤Í§¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿¼ã¼Ô¤é¤È°ì½ï¤Ë¸ÅÎ¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£¾®³Ø¹»À¸³è¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ä¹»¼Ë¤Ë»Ä¤ëÄÅÇÈ¤ÎÀ×¤ò°ÆÆâ¤·¡¢¹»²Î¤â¹ç¾§¤·¤¿¡£»æÅôäÆ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÌóÀé¿Í¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´õË¾¤ò¶»¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¡¢Î¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤âÃÖ¤«¤ì¤¿¡£