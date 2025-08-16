乙女心、くすぐられるぅぅぅ♡【3COINS】バッグ・スマホにつけたい！「キーホルダー」

おしゃれ & 使えるアイテムが続々と登場している【3COINS（スリーコインズ）】では、持っているだけで気分が上がりそうな「キーホルダー」を販売中。オトナ女子も持ちやすいアイテムを集めたので、可愛いもの好きは要チェックです！

センスいいっ！「クリアフラワーキーホルダー」

キャラクターやぬいぐるみ系のキーホルダーはちょっぴり恥ずかしい……という方におすすめなのが、こちらの「クリアフラワーキーホルダー」です。クリア素材のフラワーと、オーロラ風のカラーが可愛いスターがついた1品。真ん中のカラビナがハート型なのも、オトナ女子の心をくすぐります。金具がしっかりしているので、安っぽく見えないのもうれしいポイント。カラーは、クリアゴールド・パープルシルバーの2種類。お値段は\330（税込）です。

こういうのが好きっ！「プックリハートキーホルダー」

大人っぽい上品なキーホルダーをお探しの方にイチオシのこちら。小さなパール風のパーツで作った「プックリハート」のキーホルダーです。ぷくっとしたシルエットで表・裏どちらから見ても可愛く仕上がっています。金具がシンプルなため、ハートの部分がより目立ちそう。バッグやポーチ・スマホにつけてワンポイントにするのも◎ カラーは、アイボリーとシルバーの2種類。\550（税込）で買えるので、ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A