今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「AIKA」に投稿された、ゴム紐で遊んでいる時にドジっ子っぷりを遺憾なく発揮する猫ちゃんの様子。動画の再生回数は92万回を突破し、投稿には「こんな猫ちゃん可愛い過ぎるwww」「雪にダイブした狐みたいな体勢なの笑うw」といった声が集まっています。

【動画：ゴム紐に夢中になっている猫を見ていたら…】

ゴム紐遊びは楽しいにゃ

TikTokアカウント「AIKA」に登場したのは、サイベリアンの「ジジ」ちゃん。ふわふわな毛並みと真ん丸なお目目がチャームポイントの黒猫ちゃんです。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、ゴム紐で遊んでいたジジちゃんに悲劇が訪れた時の様子。この日、ジジちゃんは棚の上に乗って楽しそうにゴム紐で遊んでいたといいます。

ドジっ子ぷりを遺憾なく発揮

ジジちゃんが夢中で遊んでいると、手元が狂ったのか、ゴム紐は棚から落ちてしまい、壁と棚の間に入ってしまったのだとか。「落ちちゃったにゃ…」と悲しそうにしながら、棚から身を乗り出して下を覗き込んでいたそうです。

何とかしてゴム紐を取りたいジジちゃんは、大胆に体を乗り出すことに。すると、足を滑らせてしまったのか、豪快に下へ落ちてしまったのだとか。まるで水泳競技の飛び込みを彷彿とさせるような見事な転落に、思わず笑ってしまいました。

大慌てで足をジタバタ

壁と棚に挟まってしまい、ジジちゃんは後ろ脚としっぽだけが棚の上からはみ出ている状態に。「やらかしたにゃ～！！」という声が聞こえてきそうなほど、足をジタバタさせていたといいます。

飼い主さんいわく、ジジちゃんはその後、何事もなかったかのように自力で脱出してきたのだとか。「物事に夢中になっていても、冷静に周りも確認しないといけない」という教訓を視聴者に与えてくれた、お茶目なジジちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは、「これだから猫は愛さずにはいられない」「じたばたしてるの無様で可愛い」「猫が生えてる。しかも後ろ足から」「早く助け出してあげてwww」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「AIKA」では今回ご紹介した投稿のほかに、ジジちゃんのクスッと笑える様子が投稿されています。

ジジちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「AIKA」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。