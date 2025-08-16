陸上・ナイトゲームズ・イン福井最終日（１６日・福井県営陸上競技場）――男子１１０メートル障害決勝で世界選手権東京大会代表の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１２秒９２（追い風０・６メートル）の日本新記録で優勝した。

自身と泉谷駿介（住友電工）が持つ従来の日本記録を０秒１２更新し、日本勢初の１２秒台を出した。

女子１００メートル障害決勝は福部真子（日本建設工業）が世界選手権参加標準記録の１２秒７３（追い風１・４メートル）で制し、代表入り確実。

男子２００メートル決勝は鵜沢飛羽（とわ）（ＪＡＬ）が日本歴代３位に並ぶ２０秒１１（追い風０・９メートル）で優勝。男子１００メートル決勝は柳田大輝（東洋大）が日本歴代５位に並ぶ１０秒００（追い風０・３メートル）で制した。柳田は予選で３・３メートルの追い風参考ながら９秒９２だった。

「まさかここまで出るとは」

「１３秒の壁」を破り、村竹は雄たけびをあげた。日本新にとどまらず、アジア勢では２００４年アテネ五輪金メダリストの劉翔（中国）の１２秒８８に次ぐ２人目の１２秒台に突入。「今まで走った中で一番感覚がよく、いい形で（風にも）乗れて最後まで走ったが、まさかここまで出るとは」と驚きつつ、喜んだ。

序盤から次々にハードルに接触したが、減速しないのは、イメージ通り水平方向に飛べているから。早々に抜け出し、「後半もしっかり刻んで走りきれた。もう２、３台あっても走れるような感触で、今までにない」と振り返った。

１メートル８０は世界の強豪に交じると小柄だが、コンパクトな走りでトップ戦線に浮上してきた。一般的にハードルを越える際に後ろ足を地面に平行に上げて横回転して越すが、村竹は小さな動作で胸につくほど脚を上げ、縦に抜くように飛ぶ。「（後ろの）抜き足の軌道がよくなった。シーズン前半よりコンパクト、かつ高いところから下ろせている」。今レースに向けた「鍛錬期」にも、柔軟や補強トレーニングで股関節の可動域を広げ、快走につなげた。

１２秒９２は今季世界２位の好記録。「一発で終わりたくない。さらに上の記録を目指して走っていきたい」と手応えは十分。９月の大舞台での表彰台がはっきりと見えてきた。（井上敬雄）