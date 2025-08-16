◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ヤクルト（１６日・マツダスタジアム）

広島の森下暢仁投手が、６回２失点で６月１３日の日本ハム戦（エスコン）以来、６４日ぶり６勝目の権利を手にマウンドを降りた。

２―２で迎えた６回１死から、モンテロの７号ソロで勝ち越すと、両手を空に満面の笑顔がはじけた。６回は、さらに２死一塁から自身の代打・ファビアンが１３号２ランでたたみ掛けた。

試合前まで８戦８敗で両リーグ単独最多１３敗と苦しい投球が続いていた。この日も序盤は精彩を欠いた。１点リードで迎えた２回は連続四死球などで２死満塁のピンチを背負い、９番・吉村の痛烈ライナーは一塁・モンテロがジャンプで好捕。無失点で切り抜けたが、３回に逆転を許した。先頭から連打と失策が絡み、無死一、三塁。内山をストレート四球で歩かせ、村上に同点犠飛、オスナに勝ち越し適時打を浴びた。

打線は１点を追う５回に無死満塁の絶好機をつくりながら、中村奨の併殺崩れの１得点で同点止まり。重い空気をモンテロ、ファビアンの初のアベック弾で振り払った。

森下は６回１０８球を投げ、７安打３四死球で２失点という内容で降板。３点リードとなった７回はハーンが登板した。