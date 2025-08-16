横浜ＦＭ３発快勝で暫定でＪ１残留圏内浮上…角田涼太朗、デイビッド、谷村海那の新加入組のゴールで快勝

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節 清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）

横浜ＦＭが清水に３―１で快勝した。

リーグ戦再開初戦となった東京Ｖ戦では０―１で敗れ、リーグ４戦ぶりの黒星。依然Ｊ２降格圏内の１８位のままだが、前節は残留圏内の１７位湘南も敗れたため、勝ち点差は３のまま。今節、清水に勝利すれば、湘南の結果次第では、４月９日の川崎戦（３△３）以来、１２９日ぶりに降格圏脱出の可能性がある重要な一戦で、今夏に加入したＦＷディーン・デイビットとＤＦ角田涼太朗も加入後初先発した。

立ち上がりは清水に押し込まれる展開が続いたが、同１４分に高い位置でのボール奪取からＤＦ松原がミドルシュート。ＧＫに阻まれたものの、この流れから連続ＣＫを獲得。同１６分にこのＣＫの流れから右からのＤＦ加藤のクロスをＤＦ角田が右足で合わせて先制点を奪った。角田にとってはＪ１初ゴールだった。

さらに同２９分には、自陣から縦へのパスで相手を崩し、最後はＭＦ渡辺のスルーパスにＦＷデイビッドが抜け出し、左足シュートをゴール右に流し込んだ。

角田は同３５分過ぎ、同４０分、同アディショナルにもゴール前のピンチを防ぐなど、守備でも奮闘。前半途中から大雨の中での試合となったが、前半は２―０で折り返した。

前半終了間際に左脚を負傷したＤＦ角田は後半開始から交代。ＭＦクルードが入り、ＭＦ喜田がセンターバックに下がる形で対応した。後半は相手に押し込まれる展開が続き、ＭＦ渡辺、ＦＷヤンマテウスも負傷交代したが、後半３５分にＭＦクルードの縦パスに抜け出したＦＷ谷村が冷静に左足シュートを流し込んで３点目。後半終了間際に失点したが、前半戦は２―０から逆転負けを喫した相手に大きな勝利をつかんだ。

試合終了時点で湘南の試合は終わっていないが、暫定でＪ１残留圏内の１７位に浮上した。