宿題イヤイヤの長女が「まさかの方法」でやる気を出した話が話題に「微笑ましい」【ママリ】

子どもの発想力に脱帽

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、くたまる(@chapikof)さんの投稿です。

毎日楽しく過ぎていく小学校生活…しかし宿題に追われる日々でもあります。「やらなきゃいけないのは分かってるけど…腰が重い」これは、子どもだけでなく大人にもあることですよね。ある日、くたまるさんの長女さんが机の前で、まさにその状態に。漢字ドリルを前に、やる気を出すために彼女が編み出したのは、まさかの作戦でした…！

宿題やるのがダルい長女がやる気を出す苦肉の策として「おーっと！長女選手、漢字ドリルを手に取ったー！そしてー！そのままページをー！めくったー！最初の漢字はー！『横』だー！！長女選手すごく速いぞー！！」と、自分で自分を実況していて、それは中々に賢いと思ったりした。

これは完全にスポーツ実況のテンションです(笑)「長女選手すごく速いぞー！！」と言いながら鉛筆を持ち、やる気スイッチONにして懸命にドリルに取り掛かる姿が想像できます。実況することで重い腰を上げ、自分の気持ちを盛り上げながら書き進めることで、自然と手が動く。これはとても賢い方法だと思います。宿題はどうしても「やらされるもの」になりがちですが、こうして自分なりの演出を加えると楽しく取り組めそうですね。この投稿には「微笑ましい」といったリプライがついていました。大人も見習いたいと思える投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）