BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が14日に放送され、1989年セ・リーグ新人王の笘篠賢治氏（58）とゴールデングラブ賞7年連続受賞の飯田哲也氏（57）がそろってゲスト出演。ヤクルトで現役時代をともにした“最高の先輩”について語った。

「悔しくて泣いたこと」というテーマの時だった。笘篠氏は「自分のことじゃなくて。90年に栗山さんの引退、最後の打席」と、2023年のWBCで監督として侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹氏（64）が1990年シーズンを最後に現役引退した時のことについて語り出した。

笘篠氏によると「栗さん、（球団上層部など）誰にも引退するって言ってなかったんですよ。でも、僕と秦（真司）さんとかチュー（荒井幸雄）さんとか。左打者でよう一緒に練習してたメンバーだけ（事前に知っていた）。“俺さ、やめるから”って。横浜戦ですよ、横浜スタジアムで」という状況だったそうで、当時、野村克也監督ら首脳陣も今季限りで引退すると気持ちを固めていることを知らなかったため、いつも通りに試合が進行したのだという。

そして9回、試合に出場していた栗山氏が次打者席にいるところでチェンジ。事情を知っている笘篠氏たちは「栗さんまで回れ！栗さんまで回れ！」と心の中で叫んだが、願い届かず。

試合終了後、ロッカールームで「栗さんホンマにやめるんですか？」と尋ねたところ「やめる」という返事で、「お疲れさまです」しか言えなかった笘篠氏は自然と涙がこぼれたのだった。

「ネクストで終わってる栗さん見た時に嘘やろ…って思いながらね」

栗山先輩の引退は受け入れざるを得なかったが、どうしても尊敬する栗山英樹の背番号「4」を継承したかった笘篠氏は、その後、球団に直談判。実は飯田氏も同じく「4」を引き継ぎたかったが、笘篠氏のほうが一足早かったため、後継者は笘篠氏に決まった。

栗山氏について、笘篠氏が「兄貴的な存在でね。本当に今でもずーっとお世話になりっぱなしで。人のことばっかり考えてくれる方なんですよ、栗さん。自分のことより人のことばっかり。な」と話すと、飯田氏も「そうね。自分が全責任を負うからっていうタイプですね」と完全に同意した。

「ほんっとカッコいい」と笘篠氏。飯田氏が「（人柄が）良すぎる」と話すと、笘篠氏も深く深く何度もうなずいていた。