見覚えがあるママ友＝”以前自分とトラブルがあった職場の客”！気づいてしまったらどうする？【ママリ】

この記事では、アプリ「ママリ」に投稿された声を紹介します。投稿者のママは、高卒であるお店で働いていました。しかしまだ研修中だったある日、1人の女性の客に意地悪な質問をされたり、必要以上に責められたりし、泣いてしまいます。そしてママになったいま、その女性が今仲良くしているママ友であると知ったのです…。こんなとき、知らないふりを突き通した方がいいのでしょうか？ママリに寄せられた声をご紹介します。

昔トラブルがあったお客さんが、まさかのママ友と判明…

昔、仕事中にトラブルがあったお客さんが、今のママ友であるAさんだと分かりました。知らないふりを続けるべきでしょうか。 出典：

ママになったいま、ママ友としてそんな人とつながっていると知ったら、衝撃が大きいですよね。思い出しただけで嫌な気持ちになる話でしょうが、いまは過去のこととして流した方がいいのでしょうか？

ママたちから寄せられた投稿

ここからは、質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

知らないフリ＆忘れたフリ

逆に言ってしまった方が気まず過ぎません？😂

知らないフリで万が一向こうが気付いても忘れたていでわたしならいきます😂

その事実を言っても相手にとって良い話ではないので、これまで通り「知らないフリ＆気づかれても忘れてたフリ」をするというこちらのママ。



言ったところで、気まずくなるのは目に見えてますよね。

できるだけ関わらないようにする

こわすぎますね…

何が怖いって、そういう意地悪な本質はかわってないでしょうから、いつか何かに巻き込まれるのが怖いです😱

そういう方は自分がした事を覚えていないでしょうから、私ならできるだけ関わらないようにしつつ今まで通りに知らないフリします😱 出典：

こちらのママは、今後のことも考えていまのうちから距離を置いておこうという考えのようです。



人の本質は変わっていないだろうから、今後トラブルに巻き込まれるのを事前に防ぐためのようですよ。

嫌な過去の話はせず、距離を置く

いまさら過去の嫌な話をしても仕方がないので、知らないフリ・忘れたフリをした方がいいという意見ばかりでしたね。さらにそれだけではなく、これからは深く関わらないようにするのが大切なようです。



今後ママ友としてトラブルに発展する可能性を低くできただけでも、過去のできごとは無駄ではなかったのかもしれませんね。

