「傾国顔」だと思うSTARTOタレントランキング！ 「ラウール（Snow Man）」を8票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜70代の男女240人を対象に「〇〇顔のSTARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「傾国顔」をテーマとしています。
傾国顔は、妖艶でミステリアスな美しさを持ち、国を傾けるほどのイケメン。上品な色気があるのも特徴です。今回は、「傾国顔だと思うSTARTOタレント」のランキングを紹介します。
2位にはラウールさんが輝きました。Snow Manに所属するラウールさんは、スタイルの良さを生かしてファッション誌などでモデルとして活躍中。パリのモデル事務所「BANANAS MODELS」に所属して、世界を舞台に活動を行っています。
美しいルックスを誇り、女性ファッション誌『ViVi』（講談社）の企画「2021年上半期 国宝級イケメンランキング」NEXT部門で1位を獲得。ミステリアスな雰囲気を持ち、公式Instagramではさまざまな形で妖艶な写真を配信しています。
現在は、ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）でイケメンホストを演じるなど、俳優としても活躍中です。
回答者からは、「エキゾチックな妖艶さとミステリアスな雰囲気がある」（50代女性／埼玉県）、「スタイルだけで無くイケメンで魅力的な雰囲気を持っている」（50代女性／愛知県）、「まだ自分を出し切れていないようなミステリアスな部分を感じます」（60代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは堂本光一さんでした。堂本さんは、DOMOTO（元・KinKi Kids）のメンバー。これまで多くの大ヒット曲を発表し、デュオとして長く人気を獲得しています。
個人では、『銀狼怪奇ファイル 〜2つの頭脳を持つ少年〜』『ぼくらの勇気 未満都市』（ともに日本テレビ系）など、主にドラマへ出演。また、『SHOCK』シリーズをはじめ、ミュージカルなど舞台を中心に俳優として大活躍しています。
長くクールな顔立ちのイケメンとして人気で、現在でも美しいルックスは健在。STARTO社を代表するタレントで、多くの票を得ました。
回答者からは、「色白でどこか影があるような雰囲気があるから」（30代女性／茨城県）、「幻想的な雰囲気を彼のオーラから感じられる」（40代男性／神奈川県）、「独特な美しさを感じられる顔だと思うから」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
