¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬¶¦Æ±À¼ÌÀ ¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤òÆþ¤ì¤¿¶¨µÄ¡×ÊÆ¥í¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î3¤«¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¼õ¤±
EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤à¹¹¤Ê¤ë¶¨µÄ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î3¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤é¤Ï16Æü¡¢Ï¢Ì¾¤Ç¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯²ñÃÌÍ½Äê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤à¹¹¤Ê¤ë¶¨µÄ¤À¡×¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò²Ã¤¨¤¿3¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤¢¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤Ë²ñÃÌÆâÍÆ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖÎÎÅÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼«¿È¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¶¤ÏÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸øÀµ¤Ç±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¶¯²½¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
Ë¡Í×,
ÂçÁ¥,
¥Û¥Æ¥ë,
Ä¹Ìî,
¾åÅÄ,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥À¥¤¥¹