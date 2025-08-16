¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¨¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×à´ãº¹¤·á¤ÇÂÎ¸½¡Ä24ºÐ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½÷Í¥¤Î±éµ»¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¿·¤·¤¤Îø¤ÎÍ½´¶¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó♡¡×¡Ö¼ÇµïÎÏ¤¬ßÚÎö!¡×¡Ú18Æü¤«¤é¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û
¿·¤·¤¤Îø¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¹ë¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè21½µ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Êà´Ø·¸á¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡¡ã°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡¡»°À±É´²ßÅ¹¤ÎÀëÅÁÉô¤ò¼¤á¡¢àÌ¡²è¤òÉÁ¤¯áÌ´¤òÄÉ¤¦É×¤ÎÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ò»Ù¤¨¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ö(º£ÅÄ)¤ËÆÍÁ³»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì¤³¤È¤¬!¡¡¾å»Ê¤ÇÂåµÄ»Î¤Î¿ÅÅ´»Ò¤ËÈë½ñ¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£µçÃÏ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ó¤ÎÊìŽ¥ÅÐÈþ»Ò(¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò)¤Ë½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¿ó¤È¤ÎÀ¸³è¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¡¢¤Þ¤¿¿ó¤ÎÀïÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¤Ö¤È¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤¬Å¹Ä¹¤ò¤¹¤ëÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ëÆü¤â¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Î¤Ö¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿Ëå¤ÎÄ«ÅÄÍö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¤ÈÈ¬ÌÚ¤¬½Ð²ñ¤¦¡£¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿Íö»Ò¤¬¡Ö³ØÎò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¸«²¼¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤¬¡ÖµÕ¶¤¬¿Í¤ËµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤³¤½µ±¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤À¤«¤éº£¤Î·¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«?¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍö»Ò¤Î»ëÀþ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¤âÈ¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£²ñ¼Ò¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡ÖºÊ¤È»Ò¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¢¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹È¬ÌÚ¤Ë¶¯¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÍö»Ò¤¬°ì½ï¤Ë±Ç¤ê¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ(2025Ç¯)¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿24ºÐ¤Î²Ï¹ç¤Î±éµ»¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ö¤È¤«É½¾ð¤Ê¤Éµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¨¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ã¤È!¡¡¿·¤·¤¤Îø¤ÎÍ½´¶¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó♡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÆ°¤¤Î±éµ»¤¬½¨°ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍö»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¡ª¡¡²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¼ÇµïÎÏ¤¬ßÚÎö¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡¡ªÍö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡Ä¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¹ë¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£