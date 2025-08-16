¡Ö°ì½ÖÀ¼½Ð¤¿¡×à¤¢¤ó¤Ñ¤ó2»ù¤ÎÊìáÎáÏÂ¤ËÅ¾À¸!? 21ºÐ½÷Í¥¡¢¥Ô¥ó¥¯È±à¥®¥ã¥ëJKá»Ñ¤ËSNS¾×·â¡ÖÀ¤³¦°ì¡¢¡¢¤¤¤ä±§Ãè°ì»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÇË²õÎÏ¤ä¤Ê¡×
¡¡¿¿¤Ã¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÓÀè¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ËÀ©Éþ»Ñ¤Ç¡¢¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¸¶ºÚÇµ²Ú(21)¡£¡ÖÂè1ÏÃ»î¼Ì²ñ¤Î¤È¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢13Æü¤ËÂè7ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸¶¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç2»ù¤ÎÊìŽ¥¿ÉÅç¥á¥¤¥³¤ò±é¤¸¤ë¸¶¤Î¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÏÂÁõ¤·¤¿¤ê¡¢À©Éþ¤¤¿¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ©Éþ¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Ç½Ö»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£°ì½ÖÀ¼½Ð¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ï¡£¤¹¤´¤¤ÇË²õÎÏ¤ä¤Ê¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬À¤³¦°ì¡¢¡¢¤¤¤ä±§Ãè°ì»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£