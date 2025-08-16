◇陸上 ナイトゲームズ・イン福井最終日（2025年8月16日 福井県営陸上競技場）

男子100メートル決勝が行われ、柳田大輝（東洋大）は自己ベストを更新する10秒00をマークして優勝した。追い風0・3メートルで世界選手権の参加標準記録（10秒00）はクリアしたが、依然として代表入りは厳しい状況が続く形となった。

予選では追い風3・3メートルの参考記録ながら9秒92をマーク。決勝後には「こんなに喜べない9秒92と10秒00があるんだなと。陸上をやっていて、こんなに喜べない自己ベストは初めて」と複雑な胸中を明かした。

柳田は世界選手権に向けての最重要レース・日本選手権は予選でフライングにより失格した。最大3枠の代表は桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（東洋大）と持ちタイム9秒96のサニブラウン・ハキーム（東レ）が出場ラインとなっており、参加標準記録（10秒00）切りだけでなく、サニブラウン以上のタイムが求められている。

今後は20日のトワイライトゲームスなどへの出場を視野に入れており「最後の悪あがきをしたい」と口にした。