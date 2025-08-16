お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が16日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。お酒にまつわる失態を打ち明けた。

この日の放送では、放送作家の野々村友紀子氏が登場し、子育てにおける“親のNG行動”を紹介。その一例として、「お酒を飲んで酔っ払って帰ってきた時に、変にスキンシップを取ろうとして“よっしゃ、相撲取ろう！”って言うのが一番ダメ」と語った。

この話題から岡村は「お酒はね、もう俺1回失敗してるから、家ではお酒飲んでない」としみじみ切り出した。

その理由について「家族でバーベキューパーティーに呼ばれて。行って、お酒飲みすぎてどうやって帰ったのか覚えてなくて。帰ってきたらトイレで寝てて。全身びしゃびしゃで凄かったんですよ」とまさかの状況を振り返り、それ以上語らず黙り込んでしまった。

共演者から「何があったのかお察しします」と笑いながらツッコまれると、岡村は重い口を開き「とてもとても迷惑をおかけして。子供にも見られて。トイレトレーニング始まってすぐの子供に、“パパ、おっきいのしてたね”って言われてしまった」と明かしていた。